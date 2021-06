CAN 2021 : le secrétaire général de la CAF est au Cameroun

Le secrétaire général de la CAF conduit une délégation à Yaoundé depuis ce lundi. Véron Mosengo-Omba a notamment rencontré le ministre des Sports camerounais, président du Comité local d’organisation de la CAN 2021. Au regard de la dernière actualité, il n’est pas superflu de subodorer que les échanges ont tourné autour des rumeurs annonçant le retrait à venir de l’organisation de la CAN au pays quintuple champion d’Afrique. Et aussi sur les véritables raisons du report du tirage au sort de ce tournoi.

Vers la signature de l’Accord-cadre ?

La CAF avait repoussé l’événement du 25 juin à une date ultérieure. Mais les « raisons logistiques liées à la pandémie de Covid-19 » évoquées par cette dernière n’ont convaincu personne au Cameroun. Le vrai motif serait lié au choix de l’entreprise qui aura la charge de gérer tout l’aspect évènementiel de la CAN à savoir : l’organisation de la cérémonie de tirage au sort, celles de l’ouverture et de la clôture du tournoi. Le Cameroun a choisi comme prestataire Leap Studio Design, mais la CAF préfèrerait l’Italo-suisse Angelini Design.

La signature de l’Accord-cadre entre la CAF et la Fécafoot, en rapport avec l’organisation de la CAN est espérée côté camerounais. Véron Mosengo-Omba va également inaugurer le nouveau bureau de la CAF à Yaoundé. Le dirigeant africain va aussi visité le site en chantier du Complexe Sportif d’Olembé, infrastructure qui devrait accueillir le match d’ouverture et la finale de la prochaine CAN.

Des employés de la FIFA dans la délégation

Selon certaines indiscrétions, le patron de l’administration de la CAF est accompagné à Yaoundé, d’Anthony Baffoe, Secrétaire Général adjoint chargé du développement du football à la CAF. Et aussi de certains cadres de la FIFA comme Colin Smith. Le Chef des tournois et événements de la FIFA, revient au Cameroun après avoir fait partie de la mission d’inspection FIFA-CAF de mai dernier.