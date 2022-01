CAN 2021 : le président de la CAF est au Cameroun

« Je serai au Cameroun le 7 janvier 2022 avec ma femme et mes enfants pour la CAN qui commence le 9 janvier ». Parole tenue. Comme promis au sortir de son audience au Palais présidentiel du Cameroun le 21 décembre dernier, le président de la Confédération Africaine de Football (CAF) vient d’atterrir à Douala. Le Sud-africain Patrice Motsepe est au Cameroun et va prendre part dimanche, au coup d’envoi de la CAN 2021.