CAN 2021 : le père de Joël Matip rêve de son retour

« Je veux qu’il vienne jouer pour l’honneur de l’Afrique et du Cameroun où je passe régulièrement du temps. Les Camerounais connaissent mon opinion surtout avec le prochain tournoi de la CAN », a d’abord lâché Jean Matip à nos confrères de Kick442. Toutefois, le géniteur du champion d’Angleterre 2020 et pensionnaire de Liverpool estime que la décision finale revient à son fils. « Je comprends l’intérêt des Camerounais. Joël joue toujours pour son club. Nous restons positifs, mais il a 30 ans et peut prendre des décisions », a-t-il conclu.