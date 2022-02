CAN 2021 : le Nigérian Osimhen supportait le Sénégal

Son pays n’a même pas atteint le dernier carré de cette CAN organisée au Cameroun. Et pourtant, Victor Osimhen a suivi la compétition jusqu’au bout. L’attaquant nigérian de Naples était à fond derrière le Sénégal. Enfin, surtout derrière son coéquipier en club et capitaine des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly.

« A l’entraînement, Koulibaly ne me laisse jamais marquer. Mais je l’ai supporté lorsque le Nigeria a été éliminé. A Naples, j’ai trouvé des compagnons solidaires. Quand il y a une levée de fonds ou pour trouver de l’argent pour une initiative, Koulibaly me dis : ’’dis-moi, demandes-moi, qu’est-ce je peux faire’’ », a déclaré l’international nigérian.