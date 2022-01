CAN 2021 : le Nigeria réussit un sans-faute

Ceux qui pensaient que les Super Eagles allaient lever le pied face à la Guinée Bissau en raison de leur qualification en huitièmes de finale de cette CAN 2021 peuvent s’en mordre les doigts. Déterminés à faire mal à tous leurs adversaires, les coéquipiers de Victor Osimhen n’ont pas fait de cadeau à leurs adversaires de cette troisième et dernière journée dans le groupe D. Les hommes d’Augustine Eguavoen ont fini sur un sans-faute en s’imposant 2-0.

Le Nigeria domine et met en effet le pied sur le ballon très vite. Alex Iwobi et ses partenaires prennent le contrôle de la rencontre, mais sans réussir à trouver le chemin des filets. C’est finalement les Djurtus qui se créent la meilleure occasion juste avant la pause. Sur un corner, Jorginho s’offre une belle reprise de volée qui passe juste à côté du but adverse. La riposte arrive en début de seconde période, précisément à la 57e. Servi par Iheanacho, Sadiq reprend la balle au second poteau et inscrit son premier but en sélection. Le Nigeria fait ensuite le break une vingtaine de minutes plus tard. Simon s’infiltre dans la surface après un festival technique. Le joueur nantais frappe, mais son tir trouve la barre transversale. Le ballon est repris par le capitaine Troost-Ekong qui pousse le ballon au fond des filets (2-0, 75e).

Avec cette victoire, le Nigeria s’assure de la première place du groupe avec un 9/9 et envoie un message à son potentiel adversaire des 8es de finale. A savoir le meilleur troisième des groupe B, E et F. La Guinée Bissau (1 point), elle, est éliminée.