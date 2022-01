CAN 2021 : le Nigeria bat Coton Sport en amical

Basés à Garoua où ils vont disputer leurs matchs du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021, les Super Eagles affrontaient le club local de Coton Sport ce vendredi en match amical. Une balade de santé pour l’équipe troisième de la dernière CAN. Les coéquipiers de Victor Osimhen et Odion Ighalo, tous deux forfaits, se sont imposés 2-0 grâce à des buts d’Ahmed Musa et Samuel Chukwueze. Le Nigeria évolue dans le groupe D de cette 33e CAN en compagnie de l’Egypte, de la Guinée Bissau et du Soudan.

