CAN 2021 : le Gabon risque d’être disqualifié de la compétition

Le Gabon attire sur lui des regards depuis plusieurs jours. Son capitaine, Pierre-Emerick Aubameyang est empêtré depuis des semaines dans un bras de fer sans fin avec son club Arsenal de Londres qui a fini par le déposséder du brassard de capitaine de l’équipe. Puis, ses deux plus grosses vedettes, le même Aubameyang et Mario Lemina, ont testé positif au Covid-19 à leur arrivée au Cameroun avec une sortie bien arrosée et non encadrée en boite de nuit à Dubai. Mais une dernière affaire risque leur coûter la disqualification de la CAN 2021.