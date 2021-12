CAN 2021 : le doute sur l’organisation persiste malgré le vote du Comité Exécutif

Réuni en Comité Exécutif ce dimanche par Visio conférence, le groupe qui dirige la Confédération Africaine de Football a décidé, par un vote majoritaire, d’organiser effectivement la compétition en date et lieu. Mais trois membres, le Marocain Fouzi Lekjaa, le Burkinabé Sita Sangare et l’égyptien Hany Aborida auraient fait banquette avec la proposition du Président de la FIFA de faire glisser la CAN 2021 en juin prochain. Si Issa Hayatou dirigeait encore cette instance, le débat n’aurait jamais eu lieu sauf que depuis son éviction, c’est la FIFA qui, sans se cacher, gère l’instance africaine.