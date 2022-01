En effet, Naseri Paul Bea met à la disposition du public de Yaoundé, trois têtes de lignes de mini bus gratuits notamment au Boulevard du 20 mai, au Rond-point Nlongkak et au carrefour Bata Nlongkak. Le but de ces facilités est de fluidifier la circulation et faciliter le déplacement des supporters camerounais vers le stade d’Olembé, où les Lions indomptables vont disputer leurs trois matchs de la phase de groupes.