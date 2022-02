CAN 2021 : le Cameroun termine troisième

Quel match ! L’équipe du Cameroun s’est imposée ce soir au terme d’une rencontre haletante, contre le Burkina Faso, dans le cadre de la petite finale de la CAN 2021. Menés 3-0 dans un stade Omnisports Ahmadou Ahidjo qui a vite retourné sa veste, les Lions indomptables ont réussi une remondata inédite, grâce notamment à un but de Stéphane Bahoken et un doublé de Vincent Aboubakar (3-3). Le Cameroun s’impose finalement aux tirs au but (3-5).

Conceiçao a joué avec le feu

Et pourtant, ça avait mal commencé pour les Lions. Le responsable, c’est le sélectionneur. Antonio Conceiçao a semblé minimiser les enjeux d’une telle rencontre. Le technicien portugais a lancé son équipe avec une bande de neuf remplaçants. Pas de Vincent Aboubakar, ni Toko Ekambi, Zambo Anguissa et Moumi Ngamaleu au départ. Forcément, c’était du pain béni pour les Etalons. Malgré un pétard mouillé de Jean Onana (14e), les joueurs de Kamou Malo ont pris le jeu à leur compte. Steve Yago ouvre rapidement le score (24e). André Onana commet ensuite une bourde et marque contre son camp (43e). Bertrand Traore trouve ensuite la tête de Djibril Ouattara pour le 3-0 (49e).

Antonio Conceiçao opérait alors plusieurs changements. Bassogog, Ganago et Oum Gouet sortent. Aboubakar, Toko et Moumi Ngamaleu entrent. Et voilà le match qui change complètement. Les Camerounais jouent un meilleur football et se créent des occasions. Stéphane Bahoken chauffe d’abord les gants du gardien adverse. Avant de réduire ensuite le score (3-1, 71e). Dix minutes plus tard, l’attaquant d’Angers peut s’offrir un doublé, mais il se rate (81e). Sur le corner qui suit, Moumi Ngamaleu trouve la tête de Vincent Aboubakar qui place la balle au fond des filets (3-2, 85e). Deux minutes plus tard, le capitaine des Lions inscrivait son huitième but de la compétition (3-3, 87e). La remontada est inédite. Le Cameroun égalise et doit s’en remettre aux tirs au but pour achever définitivement les Etalons. Aboubakar, Toko, Moumi, Kunde et Oyongo réussissent l’épreuve. Et André Onana repousse le tir de Blati (3-5). On a eu chaud !