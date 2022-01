CAN 2021 : : le Cameroun ne veut pas se louper face à l’Ethiopie

Pays hôte de cette CAN 2021, le Cameroun a bien démarré la compétition. Plus forts que le Burkina Faso, une équipe invaincue depuis 8 matchs, les Lions Indomptables ont arraché la victoire (2-1). Et ont désormais rendez-vous avec l’Ethiopie ce jeudi à Olembé, dans le cadre de la deuxième journée. Le Cameroun part favori, avec tous ses cadres (Vincent ABoubakar, Zambo Anguissa, Choupo-Moting, Michaël Ngadeu, André Onana, Toko-Ekambi ...).

Contre l’Ethiopie, une équipe plus modeste que le Burkina Faso, les Lions indomptables veulent montrer un meilleur visage et décrocher en cas de victoire, leur billet pour les 8es de finale. « L’Ethiopie est une équipe plus accessible que le Burkina, même que le Cap-Vert, mais c’est une équipe déterminée. Et ce ne sera pas simple », a cependant tempéré Antonio Conceiçao, le sélectionneur du Cameroun.

Les Antilopes éthiopiennes sont prévenues. Après avoir perdu contre le Cap-Vert (0-1), les hommes de Wubetu Abate savent qu’il leur sera difficile de dompter les Lions. « Nous savons que le Cameroun a une équipe forte, doublée d’une grande expérience. Mais nous sommes prêts à faire de notre mieux. Nous avons perdu notre premier match. Notre objectif, c’est de faire mieux », a prévenu le sélection éthiopien. Un Wubetu Abate qui Mais il va toutefois devoir se passer de l’un de ses meilleurs joueurs, Shemeles Bekele, blessé aux ischios-jambiers à l’entraînement, et « probablement forfait » pour toute la compétition.