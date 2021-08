CAN 2021 : le Cameroun hérite d’un groupe abordable

C’est une cérémonie bien huilée qui a placé dans les groupes les différentes nations qui se battront dès janvier prochain pour remporter la prochaine Coupe d’Afrique des Nations que le Cameroun abrite. Et on peut dire que les Lions Indomptables ont hérité d’un groupe avec des sélections nationales certes vaillantes, sans être de véritables mastodontes. Si le Cap Vert est un habituel adversaire coriace, le Burkina Faso et l’Éthiopie voudront à coup sûr créer l’exploit contre les Lions Indomptables.