CAN 2021 : le Cameroun en quart de finale

Peu inspirés offensivement, les Lions indomptables ont réussi à décrocher leur ticket pour les quarts de finale de la CAN 2021, après une victoire 2-1 contre les Comores. La manière n’y était pas. Le spectacle non plus. Mais au fond, seule la victoire compte. Face à des Comoriens privés de gardien de métier et réduits à 10 après 7 minutes de jeu, mais courageux, les Camerounais ont arraché leur place pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) cce lundi soir, au stade d’Olembé.