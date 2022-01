CAN 2021 : le Cameroun démarre en fanfare

Tout est bien qui commence bien pour l’équipe nationale du Cameroun. Pour leur entrée dans la Coupe d’Afrique des Nations qui s’est ouverte ce dimanche au stade d’Olembé, les Lions Indomptables ont arraché la victoire 2-1 face au Burkina Faso. Les Camerounais qui avaient pourtant été menés 0-1 après 24 minutes de jeu, ont réussi à retourner le match à leur avantage grâce notamment à un Vincent Aboubakar auteur d’un doublé.

Sangaré blesse les Lions…

Dès le début de la partie, le Cameroun tentait d’imposer son style de jeu. Les Lions se démarquent par une bonne maîtrise du ballon et des appels intéressants dans la profondeur. Séduisants dans la construction des phases offensives, les hommes d’Antonio Conceiçao récitaient un football plaisant. Et se montraient les premiers dangereux. Alors qu’on joue la 7e minute d’un match équilibré, Vincent Aboubakar se lance, essuie les deux défenseurs centraux adverses d’un passement de jambes alléchant. Avant d’envoyer une frappe enroulée du gauche, qui passe malheureusement loin du cadre (7e).

…les Lions rugissent et dévorent les Etalons

Le capitaine camerounais aurait dû la mettre au fond. Parce qu’en face, les Etalons n’ont pas commis la même erreur sur leur première occasion. Après une frappe repoussée sur la ligne par un défenseur camerounais, Bertrand Traore trouve Gustavo Sangaré qui profite d’une sortie mal négociée d’André Onana pour ouvrir le score (0-1, 24e). Les Etalons mènent à Yaoundé, mais la physionomie du match ne change pas. Les Lions continuent de presser et leurs adversaires finissent par craquer deux fois. Et à chaque faute, un penalty transformé par Vincent Aboubakar (40e, 45e).

Au retour des vestiaires, les Burkinabè revenaient avec de meilleures intentions et multipliaient les vagues dans le camp camerounais. Et logiquement, ils se créaient la première occasion nette. Mais la frappe puissante de Cyrille Bayala est repoussée par André Onana (54e). Même sous pression, le Cameroun réagissait par l’entremise de Vincent Aboubakar qui croyait inscrire son troisième but, malheureusement refusé pour une position hors-jeu (62e). Le capitaine des Lions pouvait ensuite être passeur décisif. Mais au lieu de servir un Choupo-Moting bien démarqué, il a préféré tirer et regarder la balle filer dans les nuages (78e). Et encore une fois (82e). Heureusement pour lui, le score demeurait inchangé.

Fiche technique

CAN 2021

Groupe A : journée 1

Cameroun – Burkina Faso : 2-1

Buteurs : Cameroun (Aboubakar, 40e, 45e) – Burkina Faso (Sangaré, 24e)

Avertissements : Cameroun (Onguéné, 41e - ) - Burkina Faso (Yago, 2e – Malo, 31e -

Cameroun : André Onana - Nouhou Tolo - Michael Ngadeu - Jérôme Onguene - Moumi Ngamaleu (Bassogog, 80e) - Zambo Anguissa - Collins Faï - Kunde Malong (Njie, 58e) - Oum Gouet - Vincent Aboubakar (Neyou, 87e) - Karl Toko-Ekambi (Choupo, 68e). Entr. : Antonio Conceiçao

Burkina Faso : Koffi – Malo – Kabore – Bertrand Traoré (Bandé, 86e) – Issoufou – Fessal Tapsoba (Konate, 71e) – Sangare – Bayala (Sanogo, 71e) – Toure – Guira – Yago. Entr. : Firmin Sanon