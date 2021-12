CAN 2021 : le calendrier de la compétition maintenu

Fin des débats. La prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se tiendra aux dates indiquées. Soit du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Alors que la FIFA et les clubs européens poussent pour un report du tournoi, le président de la Confédération africaine de football (CAF) a définitivement mis fin aux rumeurs ce mardi.

« Je viendrai au Cameroun le 7 janvier 2022. Je serai là pour le match d’ouverture [de la CAN 2021] Cameroun – Burkina Faso. Le 9 janvier [2022], nous donnerons le coup d’envoi de la CAN et je serai également là lors de la remise du trophée de vainqueur », a confirmé le Sud-africain Patrice Motsepe. C’était au sortir de l’audience que lui a accordée le chef de l’Etat camerounais Paul Biya ce mardi.