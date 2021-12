CAN 2021 : le bus du Cameroun crée la polémique

Parmi les bus de la CAN 2021 débarqués ce jeudi 23 décembre 2021 au Port de Douala à l’initiative d’un opérateur camerounais, celui des Lions indomptables fait déjà scandale. Le véhicule affrété à l’équipe du pays organisateur porte sur le côté une photo de supporters en joie, arborant le maillot de l’ancien équipementier des Lions Puma. Et pourtant, depuis environ deux ans, le célèbre équipementier allemand n’est plus partenaire de la Fecafoot. L’Executif conduit à l’époque par Seidou Mbombo Njoya ayant signé avec l’équipementier français Coq sportif.