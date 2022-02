CAN 2021 : le Burkina a t-il des chances de traverser la muraille des Lions de la Teranga ?

Il faut faire le tour des médias et des réseaux sociaux pour se rendre compte à quel point la confrontation entre le Burkina Faso et le Sénégal semble pencher vers un seul vainqueur. Si l’historique des matchs entre des deux nations donne une victoire de plus au Burkina Faso, personne ne vend chère la peau des Etalons ce soir lors de cette demi-finale de la CAN 2021 que le Cameroun organise.