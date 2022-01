CAN 2021 : la Tunisie a refusé de reprendre le match

Janny Sikazwe a certainement vu sa carrière internationale être stoppé sur sa mauvaise performance à Limbé lors du match du groupe F de la CAN 2021 qui opposait la Tunisie au Mali. Il a d’abord sifflé la fin de la rencontre à la 85e minute, et cela s’est transformé judicieusement en pause d’eau pour les deux équipes, mais il va refaire la même chose à la 89e minute après avoir infligé un carton rouge visiblement extrêmement large et même le VAR ne lui fera pas changer d’avis.