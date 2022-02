CAN 2021 : la sortie fracassante de Sadio Mané

Pour l’attaquant de Liverpool, ce titre est le plus beau de sa carrière, malgré le fait d’avoir remporté la Ligue des champions en 2019 avec les Reds. Ce dimanche 6 février 2022 a été « le plus beau jour de ma vie et le plus beau trophée de ma vie », a déclaré l’attaquant de Liverpool, âgé de 29 ans. « J’ai gagné la Ligue des Champions et quelques autres trophées, mais celui-ci est le plus important pour moi. Je suis heureux pour moi, pour mon peuple et pour toute ma famille », a ajouté Sadio Mané.