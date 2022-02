CAN 2021 : la SABC offre 50 millions de F aux Lions

Les Lions Indomptables accumulent les enveloppes. Après les primes à eux versées par le gouvernement camerounais pour leur parcours sans-faute à la Coupe d’Afrique des Nations en cours, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ont reçu 50 millions ce mercredi, de la part de leur sponsor officiel, le groupe de la Société anonyme des brasseries du Cameroun (SABC). Le chèque destiné aux hommes d’Antonio Conceiçao a été remis au président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot).

100 millions de plus en cas de victoire en finale

« Il y’a une attente particulière par rapport à cette CAN 2021, a déclaré le top manager de la SABC. Il s’agit de faire rayonner le football au Cameroun. L’image d’un pays se juge à beaucoup choses et aussi à son équipe de football. Parce que le football c’est le sport qui rassemble le plus de monde dans le contexte actuel ». Emmanuel De Tailly promet une autre prime spéciale de 100 millions de francs CFA aux Lions Indomptables en cas de victoire lors de la finale de la compétition le 6 février prochain.