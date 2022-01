CAN 2021 : la pelouse de Japoma a fait peau neuve

Ce soir, les Fennecs affrontent les Eléphants de Côte d’Ivoire dans le cadre de la dernière journée dans le groupe E de la CAN 2021. Un match capital pour Riyad Mahrez et ses coéquipiers, contraints de gagner s’ils veulent poursuivent l’aventure dans la compétition. A leur arrivée au Complexe de Japoma, les tenants du titre devraient être agréablement surpris : la pelouse du stade de 50 000 places a fait peau neuve. A vue d’œil on remarque une nette amélioration. En cas d’élimination, l’Algérie devra trouver un autre prétexte.