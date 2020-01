CAN 2021 : la métamorphose du Stade Omnisports de Bépanda

Les stades Omnisports du Cameroun ont souvent été rénovés. Pour le cas particulier du Stade de la Réunification de Bépanda, on n’est même allé jusqu’à transformé l’aire de jeu naturel en une pelouse synthétique. C’est que le défi était trop grand de maintenir la surface gazonné, l’infrastructure manquant des choses aussi simples que l’eau d’arrosage et les factures d’eau n’étant pratiquement jamais épongées, le liquide était plutôt rare. Mais pour la CAN 2021, le décor a été radicalement transformé.