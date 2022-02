CAN 2021 : la leçon d’Onana à Vincent Aboubakar

« Ça ne s’est pas bien passé pour nous. C’est le football. On a été meilleurs que nos adversaires. On a dominé tout le match et on s’est créé plus d’occasions. Malheureusement, on ne les a pas concrétisées. Aux tirs-au-but, nous sommes tombés. C’est dur, c’est très dur. Je ne peux rien reprocher à ce groupe. Ces gars, ils ont tout donné. On a joué 120 minutes, ils sont allés à fond, ils ont tout donné. Honnêtement, on est restés positifs », a déclaré André Onana. Un discours qu’aurait dû tenir Vincent Aboubakar qui lui, a choisi d’exposer ses coéquipiers comme les seuls responsables de cette désillusion.

« C’est une grosse déception car la CAN est organisée chez nous, et on se fait éliminer en demi-finale. On a une grosse équipe et à chaque fois qu’on a joué collectif on a gagné. Aujourd’hui, chacun voulait montrer de quoi il est capable et voilà, en football, ça paye cash », a déclaré le capitaine camerounais à Canal+.