CAN 2021 : la Guinée équatoriale valide son ticket pour les huitièmes

La Guinée équatoriale poursuit son aventure au Cameroun. Le Nzalang Nacional a validé ce jeudi son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations pour la troisième fois de son histoire… en autant de participations (quart de finale en 2012, demi-finale en 2015). Son court succès contre la Sierra Leone (1-0) lui suffit pour terminer deuxième du groupe E, derrière la Côte d’Ivoire qui a éliminé l’Algérie, championne en titre à Japoma (3-1). Du coup, il n’y aura pas de meilleur troisième dans ce groupe E.

Ganet libère sa sélection

D’entrée, les hommes de Juan Micha ont imposé leur jeu, maîtrisé le ballon et ont logiquement été récompensés, Juste après un sauvetage de Mustapha Bundu sur sa ligne (36’), Pablo Ganet a trompé d’une frappe enroulée Mohamed Kamara, héros du match d’ouverture contre l’Algérie mais pas franchement indiscutable sur le coup (38’).

Inexistante et inoffensive en première période, la Sierra Leone est passée proche d’égaliser en seconde. La tête décroisée de Steven Caulker a flirté avec le montant de Jesús Owono (62’). Surtout, le gardien équatoguinéen a repoussé le penalty de Kei Kamara (85’), avant que ses coéquipiers ne manquent de peu le but du break (87’) et que Kwame Quee ne soit logiquement exclu, pour un deuxième carton jaune (90’).

La Guinée équatoriale ne connaît pas encore son adversaire en huitièmes de finale. Il s’agira du premier du groupe F. La place se jouera ce jeudi soir entre la Gambie, le Mali et la Tunisie.