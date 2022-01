CAN 2021 : la Gambie ne lâchera rien contre le Cameroun

Ci-après son interview :

Comment vivez-vous ces moments ?

Sainfiet : C’est fantastique ce qui nous arrive. Je ne sais pas si les gens se rappellent que nous avons commencé par les préliminaires contre Djibouti. Ensuite, nous nous sommes qualifiés en terminant à la première place de notre groupe contre le Gabon, la RD Congo et l’Angola, des équipes mieux classées que nous. Ici, nous avons battu la Mauritanie et la Tunisie (1-0) et fait match nul contre le Mali (1-1), c’est exceptionnel. Actuellement, nous sommes en quart de finale après avoir éliminé la Guinée (1-0), c’est tout simplement un rêve.

Qu’est-ce qui explique la réussite de cette Gambie qui découvre pour la première fois la CAN seniors ?

En vérité, c’est un processus qui a démarré depuis plusieurs années. Nous avons bien travaillé pendant trois ans et demi, nous avons créé un groupe qui connait notre stratégie, qui tire dans le même sens. Tout le monde comprend notre manière de travailler, les joueurs, le staff, la Fédération et les supporters, je suis vraiment très fier.

Comment voyez-vous votre match contre le Cameroun ?

C’est déjà fantastique d’être dans le top 8 africain mais quand tu es là, c’est parce que tu le mérites. Nous n’avons pas envie que notre rêve s’arrête même si c’est le Cameroun, une grande équipe devant nous et en plus c’est le pays organisateur. Nous avons envie de gagner ce quart de finale. Nous savons que ce ne sera pas facile. Contre le Cameroun, tous les joueurs sont disponibles, ça peut aider pour faire un bon résultat. Le Cameroun est le grand favori, nous devons être relax et jouer notre football.