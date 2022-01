CAN 2021 : la Gambie écrit son histoire

La Gambie a maîtrisé son sujet tandis que la Mauritanie n’a jamais réussi à se montrer dangereuse. Pour leur première à une Coupe d’Afrique, les Scorpions ont remporté une victoire historique, à l’occasion du deuxième match de la journée dans le groupe F à Limbe. Dix minutes ont suffi aux Gambiens pour faire la différence, grâce notamment à Ablie Jallow, unique buteur de la rencontre (1-0).

Les Gambiens viennent de loin : parmi toutes les nations participantes à cette CAN, ils sont les seuls à être passés par les barrages, avant la phase de poule qualificative pour l’épreuve. Après la victoire du Mali (1-0) face à la Tunisie au terme d’un match ubuesque, les Scorpions ont parfaitement lancé leur CAN et conservent toutes les chances de passer au deuxième tour.