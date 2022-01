CAN 2021 : la délocalisation des matchs de Japoma à Yaoundé ? Serge Aurier n’en veut pas

Celui qu’on présente à Canal+ comme étant le spécialiste du football africain qui supportait à demi-voix la délocalisation ou le report de la CAN 2021 voulait savoir si le capitaine de Côte d’Ivoire voulait que leur match de huitième de finale soit délocalisé :

« On a vu que Japoma était la moins bonne pelouse de cette CAN. Est-ce que vous espérez que la CAF change le programme et vous envoie ailleurs, ou vous êtes heureux d’être là ? ».

Serge Aurier attendait peut-être la question :

« Nous sommes bien à Japoma ».

« Sur ce match-là, je pense que la pelouse était bien meilleure que le match d’avant. Ce soir, on a joué sur une bonne pelouse. On a assez critiqué le terrain mais je pense que c’était nettement meilleur et j’espère que pendant les six prochains jours, on aura encore plus meilleure »,

« Pour ce match, ils ont fait des efforts. La pelouse était bien meilleure que lors du match précédent. Ce n’est pas l’état de la pelouse qui nous a permis de faire ce résultat. On n’a même pas calculé ça ».