CAN 2021 : la CAF met le Cameroun sous pression

La Confédération africaine de football (CAF) a ouvert un nouveau bureau à Yaoundé. Il a été inauguré ce 15 juin 2021, par Veron Mosengo-Omba. Le secrétaire général de l’instance étaient assisté par le ministre des Sports Narcisse Mouelle Kombi, et le président par intérim de de la Fécafoot Seidou Mbombo Njoya, respectivement président et vice-président du Comité local d’organisation de la CAN 2021 (Cocan).

Le nouveau bureau de la CAF se trouve dans l’enceinte du bâtiment abritant le Cocan à Yaoundé. Et est constitué entre autres du bureau du secrétaire général de la CAF, des bureaux pour ses collaborateurs et une salle de réunions. C’est un bureau éphémère car il ne sera opérationnel que le temps de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021. « Le personnel de la CAF y travaillera en étroite collaboration avec le Comité local d’organisation pour la réussite de l’événement », communique la CAF.

Selon Véron Mosengo, la CAF tient ainsi une de ses promesses, à savoir « fournir un soutien technique au Cameroun dans la préparation du tournoi phare du continent ». En réalité, « c’est un bureau qui servira de cadre de travail avant et pendant la CAN. Lors de leurs passages au Cameroun, les inspecteurs et responsables de la CAF pourront y travailler sereinement. De même que le bureau du secrétaire général est son espace de travail avec toutes les commodités nécessaires au fonctionnement régulier du secrétariat général de la CAF », indique à Défis Actuels, un proche du secrétariat général de l’instance faîtière du football continental.

Manque de confiance envers le Cameroun



Et même si la CAF tient à rassurer le Cameroun de sa volonté à accompagner le pays dans l’organisation réussie de la CAN, l’opinion nationale demeure dans le doute. L’accord-cadre n’ayant pas encore été signé avec le pays hôte. Alors que des rumeurs attribuent aux nouveaux maîtres de la CAF l’intention de retirer l’organisation de cette autre CAN au pays de Paul Biya. « Il n’y a pas meilleure preuve que l’ouverture de ce bureau ici. C’est dire que la CAF aménage déjà progressivement au Cameroun pour cette fête », analyse un proche du ministre des Sports.

Mais des sources crédibles soutiennent qu’en fait, la CAF ne fait plus confiance au pays de Samuel Eto’o sur les préparatifs, et surtout l’avancée des travaux. « La CAF est fatiguée des polémiques et des rapports tronqués sur l’avancée des travaux. Il s’avère que les informations données lors des visites d’inspection ne sont pas toujours confirmées sur le terrain, et les délais d’exécution des tâches ne sont pas toujours respectés », souffle au magazine Défis Actuels, une source indiscrète au bureau local de la CAF à Yaoundé. Alors « l’équipe qui sera installée au bureau de Yaoundé aura pour mission non officielle de suivre les travaux, de faire des visites inopinées sur les chantiers notamment à Olembe et à Garoua, et de rendre compte directement au secrétaire général de la CAF », renseigne-t-elle. En clair, « la CAF ne veut plus de surprises et tient à faire de la CAN 2021 la mieux organisée de l’histoire ». Et ne veut plus vivre la déception de la CAN 2019.

Louis Paul Bisseck