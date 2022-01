CAN 2021 : la CAF fixe les jauges dans les stades

La Confédération africaine de football (CAF) informe notamment qu’en complément des mesures préventives déjà adoptées, soit la vaccination et les tests obligatoires pour tout supporter qui veut entrer dans un stade, les jauges suivantes sont appliquées jusqu’à nouvel avis : 80 % de la capacité des stades lors des matches de l’équipe du Cameroun ; et 60 % de la capacité des stades lors des matchs des autres équipes. Ce qui signifie que pour le match d’ouverture par exemple entre le Cameroun et le Burkina Faso, le stade d’Olembé devrait accueillir 48 000 supporters sur les 60 000 places disponibles.