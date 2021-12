CAN 2021 : la CAF cède face aux clubs européens

La CAF a flanché. Les clubs européens sont autorisés à garder leurs joueurs Africains convoqués pour la CAN 2021 jusqu’au 3 janvier prochain. Conséquence : les 24 nations engagées n’auront tous leurs internationaux à disposition que six jours avant le début de la compétition le 9 janvier 2022. Une situation qui pourrait engendrer des bouleversements dans les différents programmes de préparation des pays qui devaient en principe disposer de deux semaines avant le coup d’envoi du tournoi. Soit le 27 décembre 2021. Un délai initialement fixé par la FIFA, mais que les clubs ont jugé « déraisonnable et disproportionnée ».

Du coup, c’est la FIFA qui a annoncé la nouvelle aux clubs européens. « Cette décision est prise dans un esprit de bonne volonté et de solidarité avec les clubs concernés en reconnaissance du fait qu’ils ont été affectés par la recrudescence de cas Covid », a déclaré l’instance mondiale. Après avoir échoué à faire reporter la CAN de janvier pour novembre 2022, les clubs européens peuvent sauter au plafond.