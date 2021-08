CAN 2021 : l’Etat veut réhabiliter la maison de Roger Milla

« Pendant la phase finale de la CAN 2021 au Cameroun, Roger Milla, l’icône du football africain, voire mondial, pourrait recevoir des touristes et des invités de marque à son domicile », indique Gazeti237. C’est le site internet qui a donné le premier l’information ce mardi. Dans la perspective de cette CAN, le gouvernement camerounais ambitionne de réhabilité « en procédure d’urgence », le domicile de l’ancien Lion. Un appel d’offre a été lancé par le ministre des Domaines, du cadastres et des Affaires foncières. Les travaux qui vont coûter 16,4 millions de francs CFA concernent la réfection de la charpente, le plafond, la peinture et même le réseau de l’électricité.

