CAN 2021 : l’Etat durcit les mesures d’accès au stade d’Olembé

« Les rencontres prévues à Olembé n’auront plus lieu dans ce stade tant que je n’aurai pas reçu le rapport sur les causes de l’incident (du 24 janvier dernier, Ndlr.), et des garanties que nous n’aurons plus jamais à déplorer des pertes en vies humaines ». Les menaces du président de la CAF, Patrice Motsepe, ont bien été prises en considération. Le gouvernement camerounais a décidé de se bouger pour rassurer l’instance continentale, quant à la possibilité de faire jouer la finale de cette 33e CAN de football au stade d’Olembé en toute sécurité.

C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le ministre des Sports, lors d’un point de presse organisé ce vendredi à Douala. Narcisse Mouelle Kombi annonce de nouvelles mesures devant encadrer l’organisation des rencontres dans ce stade spécialement construit pour la CAN en cours. Il s’agit entre autres de : l’identification et la sécurisation des voies de dégagement pour permettre le déploiement des ambulances en cas d’incident ; l’ouverture de plusieurs portails d’accès au stade supplémentaires ; la mise en place d’un état-major mixte opérationnel sur chaque site ; l’augmentation des caméras de surveillance dans les zones d’accès Nord, Est et Sud.

Fini les tickets gratuits

Le ministre annonce aussi la mise en place d’un système de transport par bus des spectateurs vers les zones Est et Nord, à partir de la zone Sud ; la sécurisation de tous les couloirs d’accès au stade ; l’interdiction de l’accès au stade aux enfants de moins de 11 ans ; la suspension de la distribution des billets gratuits, l’interdiction de la vente des billets aux abords du stade les jours de matches. Au plan sanitaire, la réalisation des test Covid devrait être interdite aux abords du stade. Tout en prévoyant le renforcement des équipes médicales et la présence effective de médecins de haut rang sur tous les sites, les pouvoirs publics envisagent également l’octroi à chaque individu, au niveau du premier point de filtrage situé en amont du stade, d’un pass assurant de sa conformité aux normes sanitaires. Autre chose, les portes d’entrée du stade d’Olembé, seront désormais ouvertes cinq heures avant le coup d’envoi des matches.