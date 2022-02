CAN 2021 : l’Egypte veut jouer la finale lundi

L’Egypte veut avoir plus de temps pour récupérer avant la finale de la CAN 2021 prévue ce dimanche au Complexe d’Olembé à Yaoundé. Vainqueur du Cameroun jeudi, le sélectionneur adjoint des Pharaons a profité de la conférence de presse qui a suivi pour transmettre sa demande à la Confédération africaine de football.

« Je demande à la CAF que la finale soit jouée lundi. Il y a une journée de récupération de plus pour le Sénégal, je souhaite que, comme on a avancé le match pour le 3e place (de dimanche à samedi, Ndlr.), on joue lundi », a déclaré Diaa al-Sayed. Pas sûr toutefois que la CAF accède à sa demande.