CAN 2021 : l’Egypte lourdement sanctionnée

Les règles sont les règles. Et on ne badine pas avec. L’Égypte vient de l’apprendre à ses dépens. Pour avoir séché la conférence de presse d’avant-match, samedi, veille du quart de finale de la CAN avec le Maroc, les Pharaons ont été sanctionnés par la CAF. « Le Jury disciplinaire de la CAF a infligé une amende de 100.000 dollars, dont 50.000 avec sursis, à la Fédération égyptienne de football (EFA) pour avoir enfreint les protocoles et règlements médiatiques de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021 », a indiqué la CAF.

Ce samedi-là, les médias et les détenteurs de droits avaient attendu près de deux heures l’arrivée du sélectionneur de l’Égypte pour la conférence de presse. En vain. Le lendemain, Carlos Queiroz a invoqué un changement de programme et des embouteillages pour justifier cette défection. La Fédération égyptienne a 60 jours pour s’acquitter de l’amende de 50.000 dollars.