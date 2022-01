CAN 2021 : L’Égypte déjà sur le stress de la victoire

Le Nigéria s’est qualifié ce samedi au Stade Omnisports Roumde Adjia de Garoua en venant facilement à bout d’une bonne sélection du Soudan. Il faut dire que le stade, bien garni, supportait en coeur les Super Eagles après que les supporters aient totalement envahi la métropole, au grand plaisir des commerçants, et autres, restaurateurs, hôteliers, etc. Mais cela n’a rien à voir avec les septuples vainqueurs de la compétition qui veulent faire oublier leur prestation contre le Nigéria. Et cela se passe sur Camfoot.com