CAN 2021 : l’Algérie tenue en échec par la Sierra Leone

Le premier match du groupe E dans la Coupe d’Afrique des Nations 2021 s’est joué ce mardi au stade de Japoma entre l’Algérie et la Sierra Leona. Un match à oublier pour les Fennecs, tenants du titre et présentés comme des candidats sérieux à leur propre succession. Mais les hommes de Djamel Belmadi ont concédé le nul (0-0). Un score logique ; puisque les Algériens ont d’abord connu une première période délicate, manquant de précision et subissant quelques frayeurs face à des joueurs de la Sierra Léone qui ont joué crânement leur chance. La seconde période leur a été plus favorable, mais le gardien adverse, Mohamed Kamara, héros du jour, a été intraitable, repoussant toutes les tentatives de la bande à Ryad Mahrez.

Forcément côté Algérie, il y a des regrets. « Il y a un sentiment de regret, a fait remarquer le sélectionneur Djamel Belmadi. On voulait bien démarrer cette compétition, c’est-à-dire par une victoire. On a eu les occasions de marquer, plus qu’il en fallait. On n’a pas su être réalistes. On a un match important contre la Guinée Équatoriale qu’il faudra gagner. On rentre toujours avec l’idée de gagner tous nous matches. On a failli à notre tâche aujourd’hui ». Notons que malgré cette contre-performance, l’Algérie égale la performance du Brésil et de l’Espagne avec une 35e rencontre d’affilée sans s’incliner.