CAN 2021 : l’Algérie, tenante du titre, éliminée

Le leader du groupe E, c’est la Côte d’Ivoire. Les Eléphants ont assuré leur place pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 ce jeudi au stade de Japoma. Les hommes de Patrice Beaumelle terminent premiers de leur poule avec 7 points, après avoir réussi un exploit : battre et éliminer le champion en titre. Serge Aurier et ses coéquipiers ont été sans pitié avec l’Algérie (1-3).

L’Algérie sonnée après 45 minutes

Décidément, l’histoire s’acharne contre les Fennecs. Champions d’Afrique en 1990, les Algériens avaient été éliminés au premier tour de l’édition suivante (1992) après une défaite 3-0 lors de la première journée contre la… Côte d’Ivoire. Près de 30 ans plus tard, rebelote. Vainqueurs de la CAN 2019, Ryhad Mahrez et ses coéquipiers doivent déjà plier bagages. Et une fois encore, à cause des Eléphants. Des Ivoiriens qui ont vite pris le match à leur compte. Sur leur première occasion nette, Franck Kessié, après un bon travail de Pépé, qui le sert en retrait dans la surface, ouvre le score (0-1, 22e).

En face, le public algérien attendait de voir le capitaine Mahrez retourner la situation. Il aura fallu attendre la 37e pour voir l’attaquant de Manchester City allumer son premier pétard mouillé. Insuffisant pour une Algérie sonnée à nouveau parun Ibrahim Sangaré qui profite des espaces dans la surface adverse pour fusiller Raïs Mbolhi (0-2, 40e). De retour des vestiaires, les Ivoiriens assomment une nouvelle fois les tenants du titre, avec un superbe but de Pépé qui conclut un raid solitaire dans le petit filet (0-3, 54e). Riyad Mahrez croit avoir la balle de son premier but dans la compétition, mais son penalty, pourtant bien tiré s’écrase sur le poteau (60e). Finalement, c’est Bendebka qui va sauver l’honneur (1-3, 74e) d’une Algérie éliminée avec 1 seul point en trois matchs.