CAN 2021 : Jean-Paul Akono regrette la nomination d’un sélectionneur sans état de service à la tête des Lions Indomptables

Jean Paul Akono n’a toujours pas digéré la curieuse désignation d’Yves Clément Aroga et d’Antonio Conceiçao respectivement comme sélectionneurs A et A’. Joint au téléphone mercredi 22 janvier dernier par une radio émettant à Bafoussam, le champion olympique (Sydney 2000) n’a pas fait dans la langue de bois. Pour lui, le caractère même de ces sélections aurait dû amener les décideurs à mieux murir leurs décisions avant de les rendre publiques. « Je considère Les Lions séniors et les Lions A’ comme des institutions. Elles ne sont des institutions pas où on vient essayer des gens », a-t-il fulminé.