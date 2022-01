CAN 2021 : Gambie - Cameroun, match couperet, rencontre pour l’histoire

Selon ce technicien, durant les 30 premières minutes, les Lions vont pousser et les mettre sous pression. Ils vont tenter de résister le plus longtemps possible et après...

Ce samedi, ce sera le premier match officiel entre le Cameroun et la Gambie. Et c’est l’antre du Stade de Japoma qui abritera cette rencontre des Scorpions pour leur première participation à la phase finale de la compétition phare du continent africain. Ce sera la deuxième fois dans le même tournoi que le Cameroun affronte une nation qui y participe pour la première fois depuis la CAN 1972.

La Gambie pourra, en cas de victoire, imiter l’Afrique du Sud et atteindre les demi-finales. l’Afrique du Sud avait fait tout le trajet et avait remporter son trophée chez elle en 1996.

Deux fois sur les trois dernières occasions, le Cameroun a remporté son match de quart de finale de Coupe d’Afrique des Nations. En 2017, la rencontre contre le Sénégal est allé à l’épreuve des tirs au but (5-4) lors de la campagne victorieuse des Lions.

Vincent Aboubakar pourrait devenir le premier joueur à marquer lors des cinq premiers matches d’une équipe lors d’une même édition de la CAN.