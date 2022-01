CAN 2021 – Gambie : 16 joueurs testés positifs au Covid-19

Du coup, la Fédération gambienne de football a annoncé qu’elle annulait deux matches de préparation à la Coupe d’Afrique des Nations (9 janvier-6 février), dont celui contre l’Algérie. « En raison de l’indisponibilité de 16 joueurs, représentant 57 % des 28 convoqués, nos matches amicaux de préparation à la CAN contre l’Algérie et la Syrie (programmé le 4 janvier, Ndlr.) ont tous deux été annulés », a indiqué la Fédération gambienne. Des absences « causées par le Covid-19, des maladies, des blessures et des restrictions de voyage », a listé le sélectionneur belge Tom Saintfiet dans un message sur Facebook.

La situation pose question à quelques jours de la première participation de la Gambie à une phase finale de CAN. Le pays d’Afrique de l’Ouest doit affronter le 12 janvier la Mauritanie, quatre jours plus tard le Mali, et la Tunisie le 20 janvier pour clore sa phase de groupe.