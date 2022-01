CAN 2021 : Gabon - Ghana est déjà une finale pour les BlackStars

Le Gabon aura la chance de remporter pour la première fois deux matches consécutifs en Coupe d’Afrique des Nations depuis janvier 2012.

Le Ghana n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de phase de groupe en Coupe d’Afrique des Nations (2 nuls, 2 défaites), perdant davantage lors de cette série (2) que lors de ses 12 précédents matches de ce type réunis (9 victoires, 2 nuls, 1 défaite).

Après sa victoire 1-0 contre les Comores, le Gabon a l’occasion de garder une clean sheet lors de ses 2 premiers matches d’une même édition de la Coupe d’Afrique des Nations pour la première fois depuis 2010 (1 victoire, 1 nul).

Après avoir inscrit un but à la 16e minute lors de son tout premier match de Coupe d’Afrique des Nations contre les Comores, Aaron Boupendza cherche à devenir le 3e joueur gabonais à marquer plus d’une fois lors d’une même édition de la compétition, après Brice Mackaya en 1996 (2) et Pierre-Emerick Aubameyang (3 en 2012 et 2 en 2017).