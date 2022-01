CAN 2021 : fan zones et animation loin des stades

Le Cameroun est un grand pays, mais seules cinq villes se partagent les cinquante-deux matches de la Coupe d’Afrique des Nations. Ce sont, Yaoundé avec deux sites – Ahmadou Ahidjo et Olembé -, Douala – Japoma -, Garoua – Roumdé Adjia -, Limbé – Omnisports -, Bafoussam – Kouékong -. Les autres villes du pays doivent donc se contenter de suivre la CAN 2021 à travers leur écran. Mais des espaces ont été aménagés dans les grandes villes pour suivre les matchs dans une ambiance conviviale et sécurisée.