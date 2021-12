CAN 2021 : Eto’o se réjouit du soutien du Burkina Faso

« La Fédération Burkinabè de Football n’est associée d’aucune manière à cette prise de position qui n’engage que son auteur. Par conséquent, elle tient à se démarquer de manière ferme et résolue d’un report de la CAN Cameroun 2021 », a communiqué la FBF.

Une sortie saluée par le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Dans un communiqué publié en début de soirée, Samuel Eto’o s’est réjoui de ce soutien affiché au moment où le président de la CAF rencontrait le chef de l’Etat camerounais. Au terme de l’audience organisée au palais d’Etoudi, Patrice Motsepe a mis aux rumeurs : « Je confirme encore une fois. La CAN 2021 aura bel et bien lieu au Cameroun en janvier 2022. Le match d’ouverture va se jouer le 9 janvier entre le Cameroun et le Burkina-Faso. Et je serai au Cameroun le 7 janvier ».