L’infrastructure qui s’appellera bientôt le Complexe Sportif Paul Biya continue de s’embellir à vue d’oeil. A moins de dix-huit jours de la tenue du match inaugural entre les Lions Indomptables du Cameroun et le Burkina Faso, le décor du Stade et ses annexes est totalement paradisiaque. Pour voir de plus près, voici les images...