CAN 2021 : encore 5 places à prendre pour les 1/8es

En attendant que la phase de groupes se termine ce jeudi avec notamment les matchs des poules E et F, plusieurs équipes ont déjà assuré leur place en huitièmes de finale de cette 33e CAN. C’est le cas du Cameroun, pays hôte de la compétition, premier à valider son ticket. C’est aussi le cas du Sénégal, du Maroc et du Nigeria, respectivement 1er et leader de leurs groupes respectifs. On connaît déjà également deux meilleurs troisièmes : le Malawi (4 points) et le Cap-Vert (4 points). Reste encore disponibles, 5 places.

🔴 Les nations déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de la #CAN2021 ▪️Cameroun 🇨🇲

▪️Burkina Faso 🇧🇫

▪️Maroc 🇲🇦

▪️Nigéria 🇳🇬

▪️Sénégal 🇸🇳

▪️Guinée 🇬🇳

▪️Gabon 🇬🇦

▪️Egypte 🇪🇬

▪️Côte d'Ivoire 🇨🇮

▪️Malawi 🇲🇼

▪️Cap Vert 🇨🇻 Il reste 5 places à prendre. pic.twitter.com/lepPri5Txr — AllezLesLions (@AllezLesLions) January 19, 2022