CAN 2021 : Egypte – Maroc, le derby arabe

Egypte – Maroc. C’est le grand choc des quarts de finale de cette CAN 2021. Les deux frères ennemis s’affrontent ce dimanche au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Un match aux allures de revanche notamment pour les Lions de l’Atlas qui avaient déjà perdu à ce même stade de la compétition en 2017, face aux mêmes adversaires (1-0).

De plus, bien que le Maroc soit la deuxième nation de la zone CAF au classement FIFA, ce sera un défi de taille pour les hommes de Vahid Halilhodzic devront également défier l’histoire, puisqu’ils n’ont dépassé les quarts de finale d’une CAN qu’une seule fois depuis 1990. Soit en 15 participations. De son côté, l’Egypte, vainqueur d’une redoutable équipe de Côte d’Ivoire (0-0, 5-4 tab) en huitièmes de finale rêve d’enchaîner. Même s’ils ne marquent pas plus d’un but par match, les Pharaons ont montré qu’ils possèdent un bon groupe, aussi solide défensivement que dangereux offensivement.

Les compositions probables

Egypte : El-Shennawy – Kamal – Hegazi – Hamdi – Ashraf – Zizo - El-Sulya – Elneny – Mohamed – Marmoush – Salah.

Maroc : Bono – Hakimi – Saiss – Aguerd – Masina – Amrabat - Amallah – Louza – Boufal - En-Nesyri - El Kaabi.