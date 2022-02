CAN 2021 – E. Mendy : « Honnêtement, Gabaski est le meilleur gardien du tournoi  (...)

Au lendemain de la finale de la CAN remportée dimanche dernier par le Sénégal, la CAF a rendu publique l’équipe-type du tournoi. Sacré « Meilleur gardien de but » de la compétition, Edouard Mendy figure logiquement dans ce XI. Tandis que le Camerounais André Onana (7 buts encaissés) occupe la place de gardien remplaçant. Le nom du portier égyptien Gabaski, désigné homme du match en finale après avoir effectué huit arrêts, dont un penalty de Sadio Mane en début de match, ne figure pas dans cette équipe-type. Une injustice à en croire Edouard Mendy.

Selon le gardien sénégalais de Chelsea, son collègue du Zamalek méritait plus de considération de la part des experts de la CAF. « Honnêtement, Gabaski est le meilleur gardien de but du tournoi », a déclaré Edouard Mendy à MBC Masr TV. « Je lui ai parlé et je lui ai dit qu’il le méritait [de gagner le titre de gardien du tournoi]. Et j’ai été vraiment impressionné par son tournoi », a-t-il conclu.