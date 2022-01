CAN 2021 : De Antonio Conceiçao à Aboubakar Vincent

Conceiçao va découvrir la Coupe d’Afrique des Nations. Et il le sait. La gestion du dernier match officiel livré par les Lions Indomptables contre la Côte d’Ivoire lui a permis de traverser avec sérénité l’attente de ce premier match de la CAN au Stade Olembé. "C’est pour moi un nouveau challenge avec les Lions Indomptables, jouer une Coupe d’Afrique. Nous allons essayer de réaliser une bonne compétition. Nous avons fait une bonne préparation pour cette CAN TotalEnergies et sommes prêts pour la compétition.