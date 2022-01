CAN 2021 : date, heure… le programme des demi-finales

On connaît les affiche des demi-finales de la CAN 2021. Le carré d’as est constitué de trois équipes déjà présentent à ce niveau de la compétition en 2017 à savoir le Cameroun, le Burkina Faso et l’Egypte. Le Sénégal, finaliste malheureux de l’édition 2019 complète le groupe. Sadio Mané et ses coéquipiers ont décroché leur ticket dimanche, après une brillante victoire (3-1) sur la Guinée Equatoriale.

Les Lions de la Terenga ouvrent le bal de ces demi-finales mercredi, contre les Etalons. Une équipe du Burkina Faso qui n’a pas été particulièrement étincelante jusqu’ici, mais qui a su faire preuve d’abnégation face à la difficulté.

L’autre demi-finale elle, va opposer les deux plus beaux palmarès de l’histoire de la CAN : le Cameroun, quintuple champion d’Afrique et l’Egypte qui rêve d’une huitième couronne. Les deux nations s’étaient déjà affrontées lors de la finale de la CAN 2017. Et qui l’avaient emporté ? Les Lions indomptables évidemment. Les Pharaons auront donc des envies de revanche. La rencontre s’annonce ardue contre des Camerounais qui nagent en plein bonheur. Mais attention…