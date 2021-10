CAN 2021 : Covid-19, les assurances de Narcisse Mouelle Kombi

Pour les autorités locales, il n’y a pas de raisons de craindre. Des mesures sont prises pour assurer le bon déroulement du tournoi. C’est qu’a affirmé le ministre des Sports Mouelle Kombi, lors de la signature de l’accord-cadre relatif à l’organisation de ce tournoi.

« Le retentissement de la CAN 2021 a d’autant plus une place singulière en terre camerounaise, qu’elle se déroule dans un contexte critique de Covid-19. Le Cameroun est prêt à faire face, en tout résilience et avec efficacité, aux contraintes nouvelles et aux exigences inédites qu’impose cette pandémie dans la dynamique de l’organisation sécurisée, des grandes manifestations sportives », a indiqué Narcisse Mouelle Kombi. Pour lui, l’accord-cadre signé ce jour est un « élément fédérateur dans la marche patiente, constructive et bien assurée du partenariat précieux et fructueux entre la CAF et le Cameroun. La partie camerounaise remplira tous les éléments du cahier de charge de cette grande compétition continentale et aura à cœur de tenir ses engagements en la matière ».